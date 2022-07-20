«Марсель» собирается купить полузащитника «Вероны» Лазовича
«Марсель» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Вероны» Дарко Лазовича, сообщает журналист Марко Контерио.
По информации источника, новый главный тренер провансальцев Игор Тудор заинтересован в покупке 31-летнего серба. Тудор работал с футболистом в «Вероне» в прошлом сезоне.
Переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что «Марсель» завершит сделку на этой неделе.
В прошлом сезоне Лазович забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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Страсбур – Монако
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