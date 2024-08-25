«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью в лиге 1
«Марсель» дома сыграл вничью с «Реймсом» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:2.
У хозяев в этой встрече голами отметились Амин Харит и Мэйсон Гринвуд. За гостей мячи забили Серджио Акиеме и Яя Фофана.
После двух туров «Марсель» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Реймс» (1 балл) поднялся на 13-ю строчку.
Следующий матч в лиге 1 команда Роберто Де Дзерби проведет против «Тулузы» 31 августа. Красно-белые 1 сентября сыграют против «Ренна».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|
6
|Страсбур
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|6 : 0
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|0 : 2
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|2 : 0
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|2 : 0
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|2 : 0
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|1 : 1
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|3 : 1
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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