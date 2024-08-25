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25 августа, 23:43

«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью в лиге 1

Алина Савинова
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«Марсель» дома сыграл вничью с «Реймсом» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев в этой встрече голами отметились Амин Харит и Мэйсон Гринвуд. За гостей мячи забили Серджио Акиеме и Яя Фофана.

После двух туров «Марсель» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Реймс» (1 балл) поднялся на 13-ю строчку.

Следующий матч в лиге 1 команда Роберто Де Дзерби проведет против «Тулузы» 31 августа. Красно-белые 1 сентября сыграют против «Ренна».

Франция. Лига 1. 2-й тур
25 авг, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:2
Реймс
Футбол
ФК Марсель
ФК Реймс
0
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3 дня
Неделя

«Нант» дома в большинстве обыграл «Осер» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Страсбур 2 1 1 0 4-2 4
7
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
13
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
14
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 2 : 0
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 0 : 2
25.08 16:00
Ланс – Брест
 2 : 0
25.08 18:00
Нант – Осер
 2 : 0
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 1 : 1
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 3 : 1
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 2 : 2
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ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 3
Ли Кан Ин

Ли Кан Ин

ПСЖ

 2
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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