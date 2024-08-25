«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью в лиге 1

«Марсель» дома сыграл вничью с «Реймсом» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев в этой встрече голами отметились Амин Харит и Мэйсон Гринвуд. За гостей мячи забили Серджио Акиеме и Яя Фофана.

После двух туров «Марсель» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Реймс» (1 балл) поднялся на 13-ю строчку.

Следующий матч в лиге 1 команда Роберто Де Дзерби проведет против «Тулузы» 31 августа. Красно-белые 1 сентября сыграют против «Ренна».