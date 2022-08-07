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7 августа, 23:38

«Марсель» разгромил «Реймс» на старте чемпионата Франции

Читать «СЭ» в
Марсель — Реймс — 4:1.
Фото AFP

«Марсель» победил «Реймс» в матче первого тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ваут Фас, Нуну Тавареш и Луис Суарес, оформивший дубль . Единственный гол «Реймса» забил Фоларин Балоган.

«Марсель» набрал три очка и занимает третьей место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» не набрал очков и занимает девятнадцатую позицию.

Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:1
Реймс
Голы
Фас, 13 (1:0), Нуну Тавареш, 45 (2:0), Суарес, 75 (3:0), Балоган, 84 (3:1), Суарес, 90+3 (4:1)
Марсель
Бланко Жиго Балерди Нуну Тавареш Мбемба Гендузи (Пайет, 77) Клаусс (Колашинац, 83) Жерсон (Бакамбю, 77) Ронжье Милик (Верету, 62) Дженгиз Юндер (Суарес, 62)
Реймс
Пенц Фас Абдельхамид Гравиллон (Флип, 77) Агбаду Локо Мунетси (Адлен, 80) Матусива Туре (Балоган, 64) Зенели (Думбия, 46) ван Берген
Предупреждения
Жиго 59’  - 
Судьи
Бризар (Франция)
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ФК Реймс
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
20
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
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38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
7.08 16:00
Анже – Нант
 0 : 0
7.08 16:00
Ланс – Брест
 3 : 2
7.08 16:00
Лилль – Осер
 4 : 1
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 3 : 2
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 0 : 1
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 4 : 1
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ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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