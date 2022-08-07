«Марсель» разгромил «Реймс» на старте чемпионата Франции
«Марсель» победил «Реймс» в матче первого тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Ваут Фас, Нуну Тавареш и Луис Суарес, оформивший дубль . Единственный гол «Реймса» забил Фоларин Балоган.
«Марсель» набрал три очка и занимает третьей место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» не набрал очков и занимает девятнадцатую позицию.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
19
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|1 : 1
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|0 : 0
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|3 : 2
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|4 : 1
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|3 : 2
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|0 : 1
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Седрик Бакамбю
Марсель
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
Новости