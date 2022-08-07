«Марсель» разгромил «Реймс» на старте чемпионата Франции

«Марсель» победил «Реймс» в матче первого тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ваут Фас, Нуну Тавареш и Луис Суарес, оформивший дубль . Единственный гол «Реймса» забил Фоларин Балоган.

«Марсель» набрал три очка и занимает третьей место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» не набрал очков и занимает девятнадцатую позицию.