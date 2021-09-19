«Марсель» после матча с «Локомотивом» обыграл «Ренн»
«Марсель» победил «Ренн» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Франции.
Голы забивали Бамба Дьен и Амин Харит. «Марсель» — соперник «Локомотива» по Лиге Европы. В четверг команды сыграли вничью в Москве — 1:1.
Марсельцы набрали 13 очков и занимают второе место. У «Ренна» пять очков и 16-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
6-й тур
«Марсель» — «Ренн» — 2:0 (0:0)
Голы: Дьенг, 48 (1:0). Харит, 71 (2:0).
«Марсель»: Пау Лопес, Лирола (Камара, 77), Перес, Салиба, Балерди, Гендузи (Жерсон, 78), Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Ронжье, 69), де ла Фуэнте (Харит, 59), Дьенг (Луис Энрике, 77).
«Ренн»: Гомис, Траоре (Ассиньон, 78), Мелинг (Трюффер, 88), Агерд, Баде (Омари, 88), Буриго, Сантамария, Тэ, Угочукву (Аблен, 78), Лаборд, Гирасси (Сулемана, 60).
Предупреждения: Баде, 44. Сантамария, 64.
Судья: Делажо.
19 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».
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