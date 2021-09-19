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«Марсель» после матча с «Локомотивом» обыграл «Ренн»

19:55
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«Марсель» победил «Ренн» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Франции.

Голы забивали Бамба Дьен и Амин Харит. «Марсель» — соперник «Локомотива» по Лиге Европы. В четверг команды сыграли вничью в Москве — 1:1.

Марсельцы набрали 13 очков и занимают второе место. У «Ренна» пять очков и 16-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Марсель» — «Ренн» — 2:0 (0:0)

Голы: Дьенг, 48 (1:0). Харит, 71 (2:0).

«Марсель»: Пау Лопес, Лирола (Камара, 77), Перес, Салиба, Балерди, Гендузи (Жерсон, 78), Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Ронжье, 69), де ла Фуэнте (Харит, 59), Дьенг (Луис Энрике, 77).

«Ренн»: Гомис, Траоре (Ассиньон, 78), Мелинг (Трюффер, 88), Агерд, Баде (Омари, 88), Буриго, Сантамария, Тэ, Угочукву (Аблен, 78), Лаборд, Гирасси (Сулемана, 60).

Предупреждения: Баде, 44. Сантамария, 64.

Судья: Делажо.

19 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Ренн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

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X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
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П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

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1.74

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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