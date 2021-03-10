«Марсель» с минимальным счетом победил «Ренн»
«Марсель» принимал «Ренн» в перенесенном матче 22-го тура чемпионата Франции. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.
«Марсель» набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
Встреча должна была состояться 30 января, но была перенесена в тот же день в связи с беспорядками в Марселе. Тогда фанаты хозяев устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также были зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
«Марсель» — «Ренн» — 1:0 (0:0)
Гол: Кюизанс, 88.
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кюизанс, 81), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Кауи (Луис Энрике, 62), Пайет (Жермен, 81), Товен, Милик (Бенедетто, 71).
«Ренн»: Гомис, Мауасса (Трюффер, 66), Ниамси, Агерд, Соппи, Гренье (Буриго, 66), Н`Зонзи, Камавинга (Юну, 90), Гирасси (Тэ, 85), Террье, Доку.
Предупреждения: Чалета-Цар, 32. Камавинга, 33. Агерд, 41. Ниамси, 45+1. Камара, 79.
Судья: Пиньяр (Франция).
10 марта. Марсель. Стадион «Велодром».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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