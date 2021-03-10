«Марсель» с минимальным счетом победил «Ренн»

«Марсель» принимал «Ренн» в перенесенном матче 22-го тура чемпионата Франции. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.

«Марсель» набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Встреча должна была состояться 30 января, но была перенесена в тот же день в связи с беспорядками в Марселе. Тогда фанаты хозяев устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также были зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Марсель» — «Ренн» — 1:0 (0:0)

Гол: Кюизанс, 88.

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кюизанс, 81), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Кауи (Луис Энрике, 62), Пайет (Жермен, 81), Товен, Милик (Бенедетто, 71).

«Ренн»: Гомис, Мауасса (Трюффер, 66), Ниамси, Агерд, Соппи, Гренье (Буриго, 66), Н`Зонзи, Камавинга (Юну, 90), Гирасси (Тэ, 85), Террье, Доку.

Предупреждения: Чалета-Цар, 32. Камавинга, 33. Агерд, 41. Ниамси, 45+1. Камара, 79.

Судья: Пиньяр (Франция).

10 марта. Марсель. Стадион «Велодром».