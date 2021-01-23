«Марсель» расторгнет контракт с Митроглу

«Марсель» расторгнет контракт с нападающим Константиносом Митроглу, сообщает журналист RMC Мохамед Бухафси.

По информации источника, 32-летний грек в ближайшее время станет футболистом «Ариса».

Bonne nouvelle pour l'OM. #Mitroglou accepte la rupture ? l'amiable propos?e par l'#OM. Il va s'engager avec l'Aris Salonique. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 23, 2021

Митроглу выступал за «Марсель» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист ни разу не появлялся на поле.