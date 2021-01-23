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Новости   //    Футбол   //    Франция

«Марсель» расторгнет контракт с Митроглу

18:34
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«Марсель» расторгнет контракт с нападающим Константиносом Митроглу, сообщает журналист RMC Мохамед Бухафси.

По информации источника, 32-летний грек в ближайшее время станет футболистом «Ариса».

Митроглу выступал за «Марсель» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист ни разу не появлялся на поле.

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