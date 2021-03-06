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«Марсель» пытался подписать Диегу Косту в январе

01:31
Диегу Коста. Фото Instagram
Диегу Коста. Фото Instagram
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Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, что прошедшей зимой клуб пытался заполучить нападающего Диегу Косту. На этой неделе Эйро был уволен из клуба.

«Да, это почти случилось. Андони Субисаррета довольно далеко продвинулся в переговорах. Коста был готов согласиться на сокращение зарплаты, но этого оказалось недостаточно», — цитирует SoFoot Эйро.

32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом.

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