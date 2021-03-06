«Марсель» пытался подписать Диегу Косту в январе
Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, что прошедшей зимой клуб пытался заполучить нападающего Диегу Косту. На этой неделе Эйро был уволен из клуба.
«Да, это почти случилось. Андони Субисаррета довольно далеко продвинулся в переговорах. Коста был готов согласиться на сокращение зарплаты, но этого оказалось недостаточно», — цитирует SoFoot Эйро.
32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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