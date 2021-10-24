«ПСЖ» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Отметим, что обе команды забили по одному голу, но во всех двух случаях взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР. На 14-й минуте защитник «Марселя» Луан Перес забил в свои ворота, но при просмотре повторов эпизода был зафиксирован офсайд. На 21-й минуте форвард «Марселя» Аркадиуш Милик отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса, но арбитры также зафиксировали положение «вне игры».

«ПСЖ» доигрывал матч в меньшинстве: на 57-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими получил прямую красную карточку за грубую игру. Решение было принято после вмешательства ВАР в игру.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции с 28 очками в 11 матчах, «Марсель» идет на 4-й строчке с 18 очками в 10 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Марсель» — «ПСЖ» — 0:0

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола, Перес, Салиба, Ронжье (П.Гей, 70), Гендузи, Камара (де ла Фуэнте, 70), Пайет, Милик (Дьенг, 78), Дженгиз Юндер (Жерсон, 77).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Данилу Перрейра, Верратти (И.Гей, 45+3), Месси, Ди Мария (Керер, 60), Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.

Предупреждения: Ронжье, 18. Данилу Перрейра, 85.

Удаление: Хакими, 57.

Судья: Бастьен (Франция).

24 октября. Марсель. Стадион «Велодром».