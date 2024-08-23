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Сегодня, 18:25

«Марсель» продлил контракт с форвардом Луисом Энрике

Руслан Минаев
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«Марсель» объявил о продлении контракта с нападающим Луисом Энрике.

Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.

Вингер играет за французский клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Ботафого».

Всего Энрике провел за «провансальцев» 74 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Марсель
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«Ланс» арендовал Сатриано у «Интера»
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
2
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
9
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
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23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 - : -
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
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Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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Амин Харит

Амин Харит

Марсель

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Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

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