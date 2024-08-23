«Марсель» продлил контракт с форвардом Луисом Энрике

«Марсель» объявил о продлении контракта с нападающим Луисом Энрике.

Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.

Вингер играет за французский клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Ботафого».

Всего Энрике провел за «провансальцев» 74 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.