«Марсель» продлил контракт с форвардом Луисом Энрике
«Марсель» объявил о продлении контракта с нападающим Луисом Энрике.
Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.
Вингер играет за французский клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Ботафого».
Всего Энрике провел за «провансальцев» 74 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
17
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
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