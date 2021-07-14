«Марсель» презентовал гостевой комплект формы
01:47
«Марсель» презентовал новую гостевую форму на сезон-2021/22. Футболка выполнена в темно-синих и голубых цветах. Шорты и гетры будут однотонного темно-синего цвета.
В презентации нового комплекта приняли участие полузащитник Димитри Пайет и защитник Альваро Гонсалес.
Сезон-2021/22 во Франции стартует в августе. В первом туре «Марсель» встретится с «Монпелье» на выезде.
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