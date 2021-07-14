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«Марсель» презентовал гостевой комплект формы

01:47
Димитри Пайет в гостевом комплекте новой формы «Марселя». Фото Twitter
Димитри Пайет в гостевом комплекте новой формы «Марселя». Фото Twitter
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«Марсель» презентовал новую гостевую форму на сезон-2021/22. Футболка выполнена в темно-синих и голубых цветах. Шорты и гетры будут однотонного темно-синего цвета.

В презентации нового комплекта приняли участие полузащитник Димитри Пайет и защитник Альваро Гонсалес.

Сезон-2021/22 во Франции стартует в августе. В первом туре «Марсель» встретится с «Монпелье» на выезде.

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Евгений Козинов все материалы автора

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