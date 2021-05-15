«Марсель» представил домашнюю форму на новый сезон
01:50
«Марсель» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне. Экипировка выполнена в классическом дизайне: белого цвета с голубыми вставками.
Стоит отметить, что в похожем комплекте «Марсель» играл в 90-е годы прошлого века, когда выигрывал Лигу чемпионов в 1993 году.
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