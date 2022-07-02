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Сегодня, 13:13

«Марсель» предложил Тудору контракт до 2024 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игор Тудор близок к тому, чтобы возглавить «Марсель», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, французский клуб предложил 44-летнему хорвату контракт до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие дни представители «Марселя» проведут заключительную встречу со специалистом, на которой будет подписано соглашение.

В данный момент Тудор является безработным, он тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

В пятницу, 1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1543171604905168898
Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
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