«Марсель» предложил Тудору контракт до 2024 года
Игор Тудор близок к тому, чтобы возглавить «Марсель», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, французский клуб предложил 44-летнему хорвату контракт до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие дни представители «Марселя» проведут заключительную встречу со специалистом, на которой будет подписано соглашение.
В данный момент Тудор является безработным, он тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне.
В пятницу, 1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.
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|Ренн
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|0
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|Ницца
|0
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|Страсбур
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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