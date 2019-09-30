«Марсель» потерял очки в матче с «Ренном»
В матче 8-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Ренн». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Мерсель» набрал 13 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Марсель» — «Ренн» — 1:1 (0:1)
Голы: Сакаи, 19 — в свои ворота (0:1). Чалета-Цар, 52 (1:1).
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави (Радоньич, 46), Сарр, Чалета-Цар, Перрен, Стротман, Сансон (Кауи, 79), Ронжье, Жермен (Аке, 84), Бенедетто.
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса, Мартен, Буриго (Гренье, 74), Камавинга, Ньянг (Юну, 79), Рафинья (Тэ, 74).
Предупреждения: Стротман, 59. Радоньич, 86. Перрен, 90+4. Сакаи, 90+5.
Судья: Шнайдер (Франция).
29 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/