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«Марсель» потерял очки в матче с «Ренном»

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В матче 8-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Ренн». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мерсель» набрал 13 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Марсель» — «Ренн» — 1:1 (0:1)

Голы: Сакаи, 19 — в свои ворота (0:1). Чалета-Цар, 52 (1:1).

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави (Радоньич, 46), Сарр, Чалета-Цар, Перрен, Стротман, Сансон (Кауи, 79), Ронжье, Жермен (Аке, 84), Бенедетто.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса, Мартен, Буриго (Гренье, 74), Камавинга, Ньянг (Юну, 79), Рафинья (Тэ, 74).

Предупреждения: Стротман, 59. Радоньич, 86. Перрен, 90+4. Сакаи, 90+5.

Судья: Шнайдер (Франция).

29 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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