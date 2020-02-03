«Марсель» поделил очки с «Бордо» и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

«Бордо» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» — 0:0. Беспроигрышная серия команды Андре Виллаш-Боаша составляет 12 встреч. С 43 очками она занимает второе место в турнирной таблице. Хозяева (30) — 10-е.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Бордо» — «Марсель» — 0:0

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Кватенг (Мексер, 77), Паблу, Отавиу, Башич (Аит Беннассер, 83), Бриан, Де Превиль, Хван Ый Джо, Уден (Адли, 83).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи (Радоньич, 67), Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон (Стротман, 89), Ронжье, Пайет, Бенедетто (Жермен, 80).

Предупреждения: Чалета-Цар, 6. Отавиу, 36. Паблу, 39. Камара, 81.

Судья: Бюке (Франция).

2 февраля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».