«Марсель» победил «Страсбур» и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию

«Марсель» в 10-м туре чемпионата Франции дома обыграл «Страсбур» — 2:0. Голы на счету Бубакара Камара и Кевина Стротмана. Хозяева победили впервые за пять встреч и поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Гости (9) — последние.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Марсель» — «Страсбур» — 2:0 (1:0)

Голы: Б.Камара, 3 (1:0). Стротман, 90+5 — с пенальти (2:0).

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Сарр, Чалета-Цар, Б.Камара, Стротман, Лопес (Амави, 87), Ронжье, Жермен (Аке, 75), Бенедетто, Радоньич (Кауи, 66).

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль, Лала, Каси (Да Кошта, 68), Симакан, Томассон, Сиссоко, Фофана (Зохи, 82), Беллегард, Айорк (Мотиба, 68).

Предупреждения: Чалета-Цар, 26. Сакаи, 53. Бенедетто, 73. Беллегард, 78. Коне, 90+3.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

20 октября. Марсель. Стадион «Велодром».

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