«Марсель» планирует продать троих футболистов в итальянские клубы

«Марсель» планирует продать троих футболистов в итальянские клубы: полузащитника Кевина Стротмана, нападающего Луиса Энрике и защитника Пола Лиролу, информирует L'equipe. Ранее сообщалось, что полузащитник «Марселя» Стротман может перейти в «Верону».

20-летний Энрике может перейти в «Торино», однако «Марселю», по словам sports daily, будет трудно убедить итальянский клуб подписать нападающего, поскольку игрок не оправдал ожидания французского клуба. Контракт нападающего с «Марселем» рассчитан до 2025 года.

24-летний испанец Лирола перешел во французский клуб из «Фиорентины». Защитник хочет получать больше игрового времени, «Марсель» хочет продать испанца в итальянский клуб.

В прошедшем сезоне 32-летний Стротман провел в аренде в «Кальяри». Полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Форвард Энрике провел 25 матчей за французский клуб во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Лирола провел 51 матч за «Марсель» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.