«Марсель» планирует продать троих футболистов в итальянские клубы
«Марсель» планирует продать троих футболистов в итальянские клубы: полузащитника Кевина Стротмана, нападающего Луиса Энрике и защитника Пола Лиролу, информирует L'equipe. Ранее сообщалось, что полузащитник «Марселя» Стротман может перейти в «Верону».
20-летний Энрике может перейти в «Торино», однако «Марселю», по словам sports daily, будет трудно убедить итальянский клуб подписать нападающего, поскольку игрок не оправдал ожидания французского клуба. Контракт нападающего с «Марселем» рассчитан до 2025 года.
24-летний испанец Лирола перешел во французский клуб из «Фиорентины». Защитник хочет получать больше игрового времени, «Марсель» хочет продать испанца в итальянский клуб.
В прошедшем сезоне 32-летний Стротман провел в аренде в «Кальяри». Полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Форвард Энрике провел 25 матчей за французский клуб во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Лирола провел 51 матч за «Марсель» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
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|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
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|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0-0
|0
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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