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Сегодня, 07:57

«Марсель» планирует арендовать защитника «Арсенала» Тавареша

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Марсель» интересуется защитником «Арсенала» Нуну Таварешем, сообщает The Sun.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 27-летнего португальца до конца сезона-2022/23.

«Арсенал» готов отпустить Тавареша, поскольку собирается купить защитника «Болоньи» Аарона Хики.

В сезоне-2021/22 Тавареш забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/18862050/arsenal-nuno-tavares-loan-transfer-marseille/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1655059025

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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1
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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21.05 22:00
Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
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