«Марсель» планирует арендовать защитника «Арсенала» Тавареша

«Марсель» интересуется защитником «Арсенала» Нуну Таварешем, сообщает The Sun.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 27-летнего португальца до конца сезона-2022/23.

«Арсенал» готов отпустить Тавареша, поскольку собирается купить защитника «Болоньи» Аарона Хики.

В сезоне-2021/22 Тавареш забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.