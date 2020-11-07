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«Марсель» — первая за 14 лет команда, выигравшая матч, сделав всего один удар по воротам

04:56
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«Марсель» переиграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:0). Провансальцы за встречу нанесли всего один удар по воротам соперника.

Как сообщает Opta, «Марсель» стал первой командой в лиге 1, которая выиграла матч, сделав всего один удар по воротам, с сезона-2006/07, когда портал статистики начал вести анализ.

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