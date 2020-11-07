«Марсель» — первая за 14 лет команда, выигравшая матч, сделав всего один удар по воротам
«Марсель» переиграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:0). Провансальцы за встречу нанесли всего один удар по воротам соперника.
Как сообщает Opta, «Марсель» стал первой командой в лиге 1, которая выиграла матч, сделав всего один удар по воротам, с сезона-2006/07, когда портал статистики начал вести анализ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.