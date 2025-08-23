«Марсель» победил «Париж» в матче лиги 1, Обамеянг оформил дубль

«Марсель» на своем поле обыграл «Париж» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 5:2.

У хозяев дубль на счету Пьера-Эмерика Обаменяга (24-я и 73-я), пенальти на 18-й минуте реализовал Мэйсон Гринвуд, также по голу забили Пьер Хейбьерг на 81-й минуте и Робиньо Ваш на 90+6-й минуте.

У гостей забитые мячи на счету Илана Кеббаля (28-я) и Мозеса Симона (58-я).

В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет с «Лионом». Игра состоится 31 августа. «Париж» в тот же день на своем поле встретится с «Мецом».