«Марсель» и «Париж» встретятся во 2-м туре чемпионата Франции в субботу, 23 августа. Матч на стадионе «Велодром» в Марселе начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур.

23 августа 2025, 18:00. Велодром (Марсель)

Ключевые события и результат игры «Марсель» — «Париж» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Марсель» в сезоне лиги 1-2024/25 занял второе место с 65 очками. «Париж» финишировал на 2-м месте в лиге 2 с 69 очками и напрямую попал в лигу 1.