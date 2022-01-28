«Марсель» отклонил предложение по Камаре от «Атлетико»
«Марсель» не согласился продать полузащитника Бубакара Камара в «Атлетико».
Как сообщает Marca, мадридский клуб предложил за игрока 5 миллионов евро плюс бонусы. Но руководство «Марселя» отклонило его. По информации источника, французский клуб требует 10 миллионов евро за своего 22-летнего хавбека.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заключить с игроком пятилетний контракт.
В текущем сезоне Камара участвовал в 24 матчах за «Марсель» и забил один гол.
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|
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|
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|
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|22
|5
|9
|8
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|24
|
15
|Клермон Фут
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|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
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|22
|3
|8
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
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|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
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|
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Монако
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|
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Лилль
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|
Людовик Айорк
Страсбур
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|П
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
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|3
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|1
|5
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