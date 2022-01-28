«Марсель» отклонил предложение по Камаре от «Атлетико»

«Марсель» не согласился продать полузащитника Бубакара Камара в «Атлетико».

Как сообщает Marca, мадридский клуб предложил за игрока 5 миллионов евро плюс бонусы. Но руководство «Марселя» отклонило его. По информации источника, французский клуб требует 10 миллионов евро за своего 22-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заключить с игроком пятилетний контракт.

В текущем сезоне Камара участвовал в 24 матчах за «Марсель» и забил один гол.