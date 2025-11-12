«Марсель» отклонил два предложения по 18-летнему Вазу
«Марсель» ведет переговоры с нападающим Робиньо Вазом о продлении контракта, сообщает RMC Sport. По информации источника, обсуждения с окружением игрока продвигаются успешно.
«Марсель» отклонил два предложения по трансферу нападающего. Как отмечает RMC, это могла бы стать самая крупная сделка в истории клуба по продаже игрока из академии.
В этом сезоне Ваз сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Новости