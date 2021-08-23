«Марсель» отказался продолжать матч против «Ниццы», игру возобновили без него

Матч третьего тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель» был возобновлен, но без игроков «Марселя». Они так и не вышли на поле.

Сразу после формального возобновления игры арбитр дал финальный свисток. В трансляции было указано, что счет 1:0 в пользу «Ниццы» финальный. По регламенту «Марселю» грозит поражение, судьбу игры решат дисциплинарные органы.

Во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фаны были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

Матч в итоге разрешили доиграть. «Ницца» и арбитры вышли на поле, но не «Марсель». Окончательное решение по этому матчу примут позднее.