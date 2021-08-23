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«Марсель» отказался продолжать матч против «Ниццы», игру возобновили без него

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Беспорядки на матче «Ницца» - «Марсель». Фото Reuters
Беспорядки на матче «Ницца» - «Марсель». Фото Reuters
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Матч третьего тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель» был возобновлен, но без игроков «Марселя». Они так и не вышли на поле.

Сразу после формального возобновления игры арбитр дал финальный свисток. В трансляции было указано, что счет 1:0 в пользу «Ниццы» финальный. По регламенту «Марселю» грозит поражение, судьбу игры решат дисциплинарные органы.

Во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фаны были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

Матч в итоге разрешили доиграть. «Ницца» и арбитры вышли на поле, но не «Марсель». Окончательное решение по этому матчу примут позднее.

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Евгений Петров все материалы автора

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