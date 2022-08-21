«Марсель» отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштианц Роналду Жорже Мендеш контактировал с руководством «Марселя» по поводу возможного трансфера. Однако французский клуб отказался от кандидатуры 37-летнего португальца, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Нападающий хотел бы покинуть «Ман Юнайтед», чтобы попасть в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.