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Сегодня, 01:48

«Марсель» отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштианц Роналду Жорже Мендеш контактировал с руководством «Марселя» по поводу возможного трансфера. Однако французский клуб отказался от кандидатуры 37-летнего португальца, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Нападающий хотел бы покинуть «Ман Юнайтед», чтобы попасть в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
Жорже Мендеш
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ланс 3 2 1 0 7-3 7
2
 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
3
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
4
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
5
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
6
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
7
 Монако 3 1 1 1 4-6 4
8
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
9
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 3 0 2 1 2-3 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Осер 2 0 1 1 3-6 1
15
 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
16
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
17
 Брест 2 0 1 1 3-4 1
18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
19
 Труа 3 0 0 3 3-10 0
20
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 22:00
Лион – Труа
 4 : 1
20.08 18:00
Монако – Ланс
 1 : 4
20.08 22:00
Марсель – Нант
 2 : 1
21.08 14:00
Страсбур – Реймс
 - : -
21.08 16:00
Анже – Брест
 - : -
21.08 16:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
21.08 16:00
Монпелье – Осер
 - : -
21.08 16:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
21.08 18:05
Ренн – Аяччо
 - : -
21.08 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Тете

Лион

 3
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 2 1 0
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