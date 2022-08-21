«Марсель» отказался от идеи подписать Криштиану Роналду
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштианц Роналду Жорже Мендеш контактировал с руководством «Марселя» по поводу возможного трансфера. Однако французский клуб отказался от кандидатуры 37-летнего португальца, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее появлялась информация, что Роналду недоволен работой нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.
Нападающий хотел бы покинуть «Ман Юнайтед», чтобы попасть в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 30 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
4
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
8
|Клермон Фут
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|
9
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
11
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
12
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Страсбур
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
18
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|
20
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|4 : 1
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|1 : 4
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|2 : 1
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|- : -
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|- : -
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Тете
Лион
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|2
|1
|0