«Марсель» одержал волевую победу над «Осером»

«Марсель» на своем поле обыграл «Осер» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Бирама Туре на 33-й минуте встречи. На 75-й минуте хавбек хозяев Дженгиз Ундер сравнял счет, а через 2 минуты нападающий Алексис Санчес вывел провансальцев вперед и установил окончательный счет в матче.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, набрав 70 очков. «Осер» располагается на 14-й строчке — 33 очка.