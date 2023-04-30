«Марсель» одержал волевую победу над «Осером»
«Марсель» на своем поле обыграл «Осер» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Счет открыл полузащитник гостей Бирама Туре на 33-й минуте встречи. На 75-й минуте хавбек хозяев Дженгиз Ундер сравнял счет, а через 2 минуты нападающий Алексис Санчес вывел провансальцев вперед и установил окончательный счет в матче.
«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, набрав 70 очков. «Осер» располагается на 14-й строчке — 33 очка.
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|
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|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|
3
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
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|33
|17
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|55-36
|56
|
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|Лион
|33
|15
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|52-37
|53
|
8
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
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|49
|
9
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|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
10
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
14
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
15
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
17
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
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|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
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|14
Результаты / календарь
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38 тур
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|1 : 2
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|3 : 0
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|0 : 4
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|4 : 2
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|0 : 1
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|1 : 3
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2
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