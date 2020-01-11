Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Марсель» одолел «Ренн». Команда Виллаша-Боаша не проигрывает 10 матчей подряд

00:49
Теги:

«Марсель» на выезде переиграл «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник Кевин Стротман.

Команда Андре Виллаша-Боаша продлила беспроигрышную серию — 9 побед и 1 ничья во всех турнирах.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

«Ренн» — «Марсель» — 0:1 (0:0)

Гол: Стротман, 84.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Гнаньон, 90+2), Камавинга (Тэ, 86), Ньянг, Дель Кастильо (Юну, 78), Рафинья.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Стротман, 82), Пайет, Бенедетто (Лопес, 77), Радоньич (Жермен, 65).

Предупреждения: Сарр, 30. Траоре, 32. Чалета-Цар, 35. Камара, 50. Пайет, 79. Да Силва, 82. Сансон, 89.

Судья: Мийо.

10 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Марсель

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир