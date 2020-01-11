«Марсель» одолел «Ренн». Команда Виллаша-Боаша не проигрывает 10 матчей подряд

«Марсель» на выезде переиграл «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник Кевин Стротман.

Команда Андре Виллаша-Боаша продлила беспроигрышную серию — 9 побед и 1 ничья во всех турнирах.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

«Ренн» — «Марсель» — 0:1 (0:0)

Гол: Стротман, 84.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Гнаньон, 90+2), Камавинга (Тэ, 86), Ньянг, Дель Кастильо (Юну, 78), Рафинья.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Стротман, 82), Пайет, Бенедетто (Лопес, 77), Радоньич (Жермен, 65).

Предупреждения: Сарр, 30. Траоре, 32. Чалета-Цар, 35. Камара, 50. Пайет, 79. Да Силва, 82. Сансон, 89.

Судья: Мийо.

10 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».