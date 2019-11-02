«Марсель» одолел «Лилль». Решающий мяч соперник забил в свои ворота

В матче 12-го тура чемпионата России «Марсель» принимал «Лилль». Хозяева победили со счетом 2:1.

Решающий гол на счету защитника «Лилля» Габриэла, который поразил свои же ворота.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Марсель» — «Лилль» — 2:1 (0:0)

Голы: Сансон, 47 (1:0). Габриэл, 79 — в свои ворота (2:0). Сумаоро, 83 (2:1).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Сарр (Радоньич, 74), Чалета-Цар, Камара, Сансон (Лопес, 77), Ронжье (Стротман, 90), Пайет, Бенедетто.

«Лилль»: Меньян, Сумаоро, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало (Бамба, 74), Мандава, Андре, Иконе (Араужу, 78), Юсуф Языджи, Сумаре, Реми (Осимен, 65).

Предупреждения: Тиагу Джало, 23. Иконе, 33. Осимен, 83. Амави, 83.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

2 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».

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