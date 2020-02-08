«Марсель» обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции

«Марсель» с минимальным счетом выиграл у «Тулузы» в 24-м туре чемпионата Франции. Единственный гол в составе победителей забил нападающий Димитри Пайет.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Марсель» — «Тулуза» — 1:0 (0:0)

Гол: Пайет, 51.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон (Сакаи, 86), Лопес (Стротман, 78), Пайет, Жермен, Радоньич (Кауи, 67).

«Тулуза»: Калинич (Рейне, 37), Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Макенго, Буагар (Адли, 70), Сангаре, Коне, Саид (Тауи, 78), Лейя Исека.

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 15. Макенго, 61. Силла, 71.

Судья: Фраппар (Франция).

8 февраля. Марсель. Стадион «Велодром».