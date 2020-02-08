«Марсель» обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции
21:34
«Марсель» с минимальным счетом выиграл у «Тулузы» в 24-м туре чемпионата Франции. Единственный гол в составе победителей забил нападающий Димитри Пайет.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
«Марсель» — «Тулуза» — 1:0 (0:0)
Гол: Пайет, 51.
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон (Сакаи, 86), Лопес (Стротман, 78), Пайет, Жермен, Радоньич (Кауи, 67).
«Тулуза»: Калинич (Рейне, 37), Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Макенго, Буагар (Адли, 70), Сангаре, Коне, Саид (Тауи, 78), Лейя Исека.
Предупреждения: Альваро Гонсалес, 15. Макенго, 61. Силла, 71.
Судья: Фраппар (Франция).
8 февраля. Марсель. Стадион «Велодром».
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