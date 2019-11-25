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«Марсель» обыграл «Тулузу» и вышел на второе место

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«Тулуза» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции проиграла «Марселю» — 0:2. Отличились Дарио Бенедетто и Неманья Радонич. На 41-й минуте был удален защитник хозяев Стивен Морейра.

«Марсель» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» (13) — предпоследняя. Она прервала серию из трех поражений.

Тулуза — Марсель

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