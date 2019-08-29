«Марсель» обыграл «Ниццу» в дерби Лазурного берега

«Марсель» переиграл «Ниццу» в заключительном матче 3-го тура чемпионата Франции (2:1). Счет в концовке первого тайма открыл аргентинский нападающий гостей Дарио Бенедетто. После перерыва Вилан Сиприен с пенальти восстановил равновесие, но спустя 7 минут Димитри Пайет реализовал одиннадцатиметровый в ворота хозяев, став в итоге автором победного гола.

Стоит отметить, что из-за баннера на трибуне «Ниццы», который был расценен как гомофобный, матч был прерван на несколько минут в середине первого тайма.

«Марсель» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а «Ницца» опустилась на 5-ю позицию.

Чемпионат Франции

Лига 1

3 тур

«Ницца» : «Марсель» — 1:2 (0:1)

Голы: Бенедетто, 31 (0:1). Сиприен, 66 — с пенальти (1:1); Пайет, 73 — с пенальти (1:2).