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«Марсель» обыграл «Нант»

22:05
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«Марсель» победил «Нант» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

«Марсель» — «Нант» — 3:1 (2:0)

Голы: Товен, 2 (1:0). Пайет, 35 (2:0). Бенедетто, 60 — с пенальти (3:0). Блас, 73 (3:1).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи (Нагатомо, 88), Амави, Чалета-Цар, Камара, Ронжье (Стротман, 77), Кюизанс, Пайет (Аке, 85), Бенедетто (Жермен, 77), Товен.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 61), Туре (Абед, 61), Блас, Чиривелья, Луза (Саймон, 46), Коло Муани (Огюстен, 74), Бамба (Коко, 74).

Предупреждения: Пайет, 47. Ронжье, 54. Кастеллетто, 57. Альваро Гонсалес, 71. Блас, 83. Стротман, 90+3.

Судья: Лесаж.

28 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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