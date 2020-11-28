«Марсель» обыграл «Нант»
«Марсель» победил «Нант» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:1.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
«Марсель» — «Нант» — 3:1 (2:0)
Голы: Товен, 2 (1:0). Пайет, 35 (2:0). Бенедетто, 60 — с пенальти (3:0). Блас, 73 (3:1).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи (Нагатомо, 88), Амави, Чалета-Цар, Камара, Ронжье (Стротман, 77), Кюизанс, Пайет (Аке, 85), Бенедетто (Жермен, 77), Товен.
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 61), Туре (Абед, 61), Блас, Чиривелья, Луза (Саймон, 46), Коло Муани (Огюстен, 74), Бамба (Коко, 74).
Предупреждения: Пайет, 47. Ронжье, 54. Кастеллетто, 57. Альваро Гонсалес, 71. Блас, 83. Стротман, 90+3.
Судья: Лесаж.
28 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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