«Марсель» обыграл «Лилль» и продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

«Лилль» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции проиграл «Марселю» — 1:2. На 60-й минуте полузащитник гостей Валентин Ронжье не реализовал пенальти.

«Лилль» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Марсель» (52) — второй. Команде Андрей Виллаш-Боаша в чемпионате не проигрывает 14 матчей подряд.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

«Лилль» — «Марсель» — 1:2 (0:0)

Голы: Осимен, 51 (1:0). Мандава, 66 — в свои ворота (1:1). Бенедетто, 69 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ронжье, 60 (вратарь)

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ренату Санчеш, Иконе, Онана (Веа, 80), Реми (Араужу, 75), Бамба, Осимен.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи (Аке, 64), Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Стротман, 89), Жермен, Бенедетто (Радоньич, 83).

Предупреждения: Чалета-Цар, 9. Амави, 30. Бенедетто, 35. Аке, 90+2. Стротман, 90+4.

Судья: Шнайдер (Франция).

16 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».