"Марсель" обыграл "Генгам" и поднялся в зону Лиги Европы

"Марсель" победил "Генгам" в матче 33-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде подняться на четвертое место в таблице, дающее место в Лиге Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"Генгам" - "Марсель" - 1:3 (0:2)

Голы: Луиз Густаву, 4 (0:1). Окампос, 40 (0:2). Н`Гбакото, 56 (1:2). Жермен, 90+1 (1:3).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг, Фири (Н`Гбакото, 46), Мергем (Менди, 75), Ру, Тюрам (Коко, 87).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Радоньич, 66), Сансон (Лопес, 84), Камара, Пайет (Стротман, 71), Жермен, Окампос.

Предупреждения: Мергем, 36. Товен, 60. Сансон, 64. Сорбон, 79. Окампос, 90.

Судья: Лесаж.

20 апреля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".