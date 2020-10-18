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«Марсель» обыграл «Бордо»

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«Марсель» победил «Бордо» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Флориан Товен и Жордан Амави. Паблу забил в свои ворота. У гостей голом отметился Джош Маджа.

«Марсель» набрал 12 очков и занимает пятое место. У «Бордо» девять очков и десятая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Марсель» — «Бордо» — 3:1 (1:0)

Голы: Товен, 5 (1:0). Амави, 54 (2:0). Паблу, 64 — в свои ворота (3:0). Маджа, 83 (3:1).

Нереализованный пенальти: Товен, 14 (вратарь)

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар (Стротман, 87), Камара, Сансон, Ронжье (Жермен, 87), Кюизанс (Гей, 74), Бенедетто (Луис Энрике, 86), Товен (Аке, 78).

«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали, Бенито (Пундже, 66), Паблу, Бен Арфа (Хван Ый Джо, 66), Отавиу, Адли (Маджа, 66), Башич, Де Превиль (Бриан, 71), Уден (Зеркан, 71).

Предупреждения: Адли, 4. Сакаи, 7. Сансон, 49. Чалета-Цар, 72.

Судья: Шнайдер.

17 октября. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Бордо

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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