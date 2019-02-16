"Марсель" обыграл "Амьен", Балотелли снова забил

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Амьен" со счетом 2:0. Один из мячей забил Марио Балотелли, который перебрался в "Марсель" из "Ниццы" в январе – для него это третий гол в четвертом матче лиги 1 за провансальцев.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Марсель" – "Амьен" – 2:0 (2:0)

Голы: Товен, 19 (1:0). Балотелли, 25 (2:0).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Товен (Сарр, 84), Сансон, Лопес (Пайет, 89), Камара, Балотелли (Луиз Густаву, 71), Жермен, Окампос.

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор (Годдос, 61), Монкондюи, Гнаоре, Конате (Тимит, 75), Мендоса (Отеро, 80), Гирасси.

Предупреждение: Амави, 49.

Судья: Амель (Франция).

16 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".