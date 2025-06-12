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12 июня 2025, 01:13

«Марсель» объявил о подписании игрока сборной Англии Гомеса

Евгений Козинов
Корреспондент

«Марсель» объявил на официальном сайте о принципиальной договоренности с полузащитником «Лилля» Анжелом Гомесом о подписании контракта. 24-летний англичанин перейдет в провансальскую команду на правах свободного агента.

Гомес с 2020 года выступает за «Лилль». В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 20 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Футбол
ФК Лилль
ФК Марсель
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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