«Марсель» объявил о подписании игрока сборной Англии Гомеса
«Марсель» объявил на официальном сайте о принципиальной договоренности с полузащитником «Лилля» Анжелом Гомесом о подписании контракта. 24-летний англичанин перейдет в провансальскую команду на правах свободного агента.
Гомес с 2020 года выступает за «Лилль». В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 20 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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13
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14
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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