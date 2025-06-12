«Марсель» объявил о подписании игрока сборной Англии Гомеса

«Марсель» объявил на официальном сайте о принципиальной договоренности с полузащитником «Лилля» Анжелом Гомесом о подписании контракта. 24-летний англичанин перейдет в провансальскую команду на правах свободного агента.

Гомес с 2020 года выступает за «Лилль». В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 20 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.