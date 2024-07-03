Хавбек сборной Канады Коне стал игроком «Марселя»
Полузащитник «Уотфорда» и сборной Канады Исмаэль Коне стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 22-летнего канадца с клубом не сообщается.
Ранее в СМИ писали, что трансфер обошелся французам в 17,5 миллиона евро, включая бонусы.
Коне играл в «Уотфорде» с начала 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел в английском чемпионшипе 42 мачта, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Он также провел 21 матч за сборную Канады, забив 2 гола.
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17
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Брест – Марсель
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