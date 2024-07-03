Хавбек сборной Канады Коне стал игроком «Марселя»

Полузащитник «Уотфорда» и сборной Канады Исмаэль Коне стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 22-летнего канадца с клубом не сообщается.

Ранее в СМИ писали, что трансфер обошелся французам в 17,5 миллиона евро, включая бонусы.

Коне играл в «Уотфорде» с начала 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел в английском чемпионшипе 42 мачта, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Он также провел 21 матч за сборную Канады, забив 2 гола.