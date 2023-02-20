«Марсель» обновил клубный рекорд по очкам в чемпионате Франции
«Марсель» в матче 24-го тура чемпионата Франции обыграл в гостях «Тулузу» со счетом 3:2.
«Провансальцы» набрали 52 очка, таким образом установив клубный рекорд после 24 матчей лиги 1.
Команда Игора Тудора идет на втором месте чемпионата, отставая от «ПСЖ» на 5 очков.
В следующем туре «Марсель» дома примет «ПСЖ» 26 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
4
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
5
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|23:00
|
Осер – Лион
|2 : 1
|18.02
|19:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|18.02
|23:00
|
Страсбур – Анже
|2 : 1
|19.02
|15:00
|
ПСЖ – Лилль
|4 : 3
|19.02
|17:00
|
Брест – Монако
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Лорьян – Аяччо
|3 : 0
|19.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|2 : 0
|19.02
|17:00
|
Труа – Монпелье
|0 : 1
|19.02
|19:05
|
Ланс – Нант
|3 : 1
|19.02
|22:45
|
Тулуза – Марсель
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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