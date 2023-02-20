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Сегодня, 10:26

«Марсель» обновил клубный рекорд по очкам в чемпионате Франции

Руслан Минаев
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«Марсель» в матче 24-го тура чемпионата Франции обыграл в гостях «Тулузу» со счетом 3:2.

«Провансальцы» набрали 52 очка, таким образом установив клубный рекорд после 24 матчей лиги 1.

Команда Игора Тудора идет на втором месте чемпионата, отставая от «ПСЖ» на 5 очков.

В следующем туре «Марсель» дома примет «ПСЖ» 26 февраля.

ФК Марсель
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 1 : 2
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 3 : 0
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 2 : 0
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 0 : 1
19.02 19:05
Ланс – Нант
 3 : 1
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 2 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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