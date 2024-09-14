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«Марсель» победил «Ниццу» и вышел на первое место в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Марсель» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 4-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Нил Мопей. 13 минут спустя преимущество хозяев удвоил Луис Энрике.

Хозяева остались в меньшинстве на 75-й минуте — вторую желтую карточку получил Дерек Корнелиус.

«Марсель» (10 очков) возглавил таблицу лиги 1. «Ницца» (4) идет девятой в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 18:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:0
Ницца

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Ницца
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
2
 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
7
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
8
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
9
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
16
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
17
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
18
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
 1 : 0
14.09 18:00
Марсель – Ницца
 2 : 0
14.09 20:00
Осер – Монако
 - : -
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
 - : -
15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 - : -
15.09 18:00
Нант – Реймс
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Луис Энрике

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 3
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