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«Марсель» недоволен переносом матча с «Ниццей» из-за коронавируса

04:41
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В пятницу появилась информация, что руководство лиги 1 перенесет матч 11-го тура между «Марселем» и «Ниццей». Причиной стало то, что на этой неделе в стане «орлят» были выявлены 12 положительных тестов на коронавирус, после чего была закрыта академия клуба.

«Марсель» был удивлен, узнав из прессы, что комиссия по Covid-19 по запросу «Ниццы» собирается инициировать перенос матча, запланированного на 21 ноября. Такое решение, принятое более чем за неделю до матча, является преждевременным и полностью противоречит духу протокола организации матче", — говорится в заявлении клуба.

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