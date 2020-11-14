«Марсель» недоволен переносом матча с «Ниццей» из-за коронавируса
В пятницу появилась информация, что руководство лиги 1 перенесет матч 11-го тура между «Марселем» и «Ниццей». Причиной стало то, что на этой неделе в стане «орлят» были выявлены 12 положительных тестов на коронавирус, после чего была закрыта академия клуба.
«Марсель» был удивлен, узнав из прессы, что комиссия по Covid-19 по запросу «Ниццы» собирается инициировать перенос матча, запланированного на 21 ноября. Такое решение, принятое более чем за неделю до матча, является преждевременным и полностью противоречит духу протокола организации матче", — говорится в заявлении клуба.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.