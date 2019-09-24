«Марсель» не смог обыграть последнюю команду лиги 1

«Дижон» и «Марсель» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Франции. Марсельцы занимают четвертое место в лиге 1, «Дижон» замыкает таблицу, набрав 2 очка в 7 играх.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

«Дижон» — «Марсель» — 0:0

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Шафик, Мендиль, Агерд, Амальфитано (Лотоа, 80), Ндонг, Сумаре, Жулиу Тавареш, Шуйар (Перейра, 81), Бальде (Мавидиди, 63).

«Марсель»: Манданда, Сакаи (Лихаджи, 78), Амави, Сарр, Чалета-Цар, Перрен, Стротман, Сансон, Лопес (Радоньич, 67), Жермен (Ронжье, 83), Бенедетто.

Предупреждения: Шуйар, 54. Мендиль, 69. Перрен, 71. Сансон, 74. Жермен, 75. Перейра, 90+1.

Судья: Стина.

24 сентября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».