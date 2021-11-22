«Марсель» не хочет продолжать матч с «Лионом»

Игроки «Марселя» не поддерживают решение главного арбитра Рюдди Бюке продолжить матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

Как сообщает Get French Football News, Альваро Гонсалес и Маттео Гендузи были в бешенстве от такого решения. Гонсалес со злости хлопнул дверью и активно высказывал недовольство арбитру. Также указано, что Димитри Пайет, по имеющимся данным, не состоянии продолжать игру. На разминку вышли только игроки «Лиона». Футболисты «Марселя» к возобновлению матча не готовятся.

Болельщики «Лиона» не давали игрокам «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. На данный момент матч все еще приостановлен.