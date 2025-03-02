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2 марта 2025, 20:15

«Марсель» — «Нант»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Марсель» сыграет с «Нантом» в 24-м туре лиги 1 2 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберто Де Дзерби, главный тренер «Марселя».
Фото AFP

«Марсель» сыграет с «Нантом» в 24-м туре лиги 1 в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Марсель» — «Нант» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на платформе Okko по платной подписке.

Марсельская команда набрала 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице лиги 1. Клуб из Нанта с 24 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
02 марта 2025, 22:45. Велодром (Марсель)
Марсель
2:0
Нант

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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
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