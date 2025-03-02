«Марсель» — «Нант»: онлайн-трансляция матча лиги 1
«Марсель» сыграет с «Нантом» в 24-м туре лиги 1 2 марта
«Марсель» сыграет с «Нантом» в 24-м туре лиги 1 в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Марсель» — «Нант» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на платформе Okko по платной подписке.
Марсельская команда набрала 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице лиги 1. Клуб из Нанта с 24 баллами располагается на 14-й строчке.
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