«Марсель» одолел «Нант» и не позволил «ПСЖ» пока выиграть чемпионат Франции
«Марсель» одержал волевую победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Команда одолела соперника со счетом 3:2.
Эта победа позволила «Марселю» сохранить математические шансы на чемпионство.
Лидер турнирной таблице «ПСЖ» победил «Анже» (3:0) и набрал 77 очков. У «Марселя» — 62 очка.
За пять туров до конца чемпионата команды отделяют 15 очков. В случае равенства по очкам выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей: у «ПСЖ» — «плюс 45», у «Марселя» — «плюс 22».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|
2
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
5
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
6
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
13
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8
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