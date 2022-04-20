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20 апреля, 23:54

«Марсель» одолел «Нант» и не позволил «ПСЖ» пока выиграть чемпионат Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«ПСЖ» пока не стал официальном чемпионом Франции.
Фото AFP

«Марсель» одержал волевую победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Команда одолела соперника со счетом 3:2.

Эта победа позволила «Марселю» сохранить математические шансы на чемпионство.

Лидер турнирной таблице «ПСЖ» победил «Анже» (3:0) и набрал 77 очков. У «Марселя» — 62 очка.

За пять туров до конца чемпионата команды отделяют 15 очков. В случае равенства по очкам выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей: у «ПСЖ» — «плюс 45», у «Марселя» — «плюс 22».

Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:2
Нант
Голы
Жиротто, 26 (0:1), Пайет, 39 (1:1), Коко, 41 (1:2), Пайет, 55 (2:2), Харит, 75 (3:2)
Марсель
Пау Лопес Перес (Гей, 86) Чалета-Цар Салиба Лирола (Ронжье, 86) Жерсон Камара Гендузи Пайет Бакамбю (Милик, 69) Харит (Колашинац, 90)
Нант
Лафон Аппиа Жиротто Паллуа (Кулибали, 70) Коршья Мутуссами Сиприен Саймон (Букари, 46) Блас (Фабиу да Силва, 46) Коко Жеббель (Мерлен, 70)
Предупреждения
Перес 35’, Милик 86’  -  Блас 32’, Коко 45’, Фабиу да Силва 81’, Аппиа 90’
Удаления
Коко 90’ (вторая ж.к)
Судьи
Бюке (Франция)
Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 22:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:3
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 28 (0:1), Серхио Рамос, 45 (0:2), Маркиньюс, 77 (0:3)
Анже
Мандреа Тома Траоре Эбосс Думбья Бенталеб (Менди, 72) Унаи (Мангани, 78) Бамба Буфаль (Нинга, 14) Шо (Яколиш, 78) Фюльжини (Капель, 72)
ПСЖ
Мишу Навас Бернат (Нуну Мендеш, 71) Маркиньюс Серхио Рамос Керер Хакими (Битшиабу, 86) Вейналдум (Гей, 78) Данилу Перрейра Ди Мария (Симонс, 86) Мбаппе Икарди
Предупреждения
Думбья 88’  -  Бернат 42’, Дина Эбимбе 50’
Удаления
Мишу 90’
Судьи
Амель (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
ФК Анже
ФК Марсель
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
Результаты / календарь
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38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
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