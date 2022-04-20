«Марсель» одолел «Нант» и не позволил «ПСЖ» пока выиграть чемпионат Франции

«Марсель» одержал волевую победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Команда одолела соперника со счетом 3:2.

Эта победа позволила «Марселю» сохранить математические шансы на чемпионство.

Лидер турнирной таблице «ПСЖ» победил «Анже» (3:0) и набрал 77 очков. У «Марселя» — 62 очка.

За пять туров до конца чемпионата команды отделяют 15 очков. В случае равенства по очкам выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей: у «ПСЖ» — «плюс 45», у «Марселя» — «плюс 22».