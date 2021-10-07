«Марсель» наказан условным снятием очков за беспорядки фанатов

В среду, 6 октября, состоялось заседание дисциплинарного комитета ПФЛ Франции, на котором было вынесено решение по матчу 7-го тура чемпионата Франции «Анже» — «Марсель» (0:0).

В концовке матча болельщики провансальцев выбежали на поле, чтобы выяснить отношения с фанатами соперников. В ситуацию вмешались стюарды и работники службы безопасности стадиона, чтобы урегулировать конфликт.

Фанатская трибуна «Анже» была закрыта на два матча, один из которых условно. Болельщикам «Марселя» было запрещено посещать выездные игры команды до конца 2021 года. Также с клуба условно сняли одно очко.

Напомним, ранее было вынесено решение по поводу северного дерби между «Лансом» и «Лиллем», в котором фанаты выбежали на поле, из-за чего второй тайм начался на полчаса позже. Оба клуба наказаны были условным снятием очков — по одному с каждого клуба.