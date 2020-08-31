«Марсель» на выезде обыграл «Брест», Чалета-Цар сделал дубль

«Марсель» выиграл у «Бреста» (3:2) в матче второго тура чемпионата Франции.

В составе победителей дублем отметился Дуе Чалета-Цар. Еще один мяч забил Флориан Товен.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Брест» — «Марсель» — 2:3 (1:2)

Голы: Товен, 20 (0:1). Чалета-Цар, 27 (0:2). Февр, 45+1 (1:2). Чалета-Цар, 80 (1:3). Шарбоннье, 89 (2:3).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Белькебла (Мбок, 85), Диалло (Магнетти, 85), Февр (Фоссюрье, 79), Шарбоннье, Онора (Ле Дуарон, 72), Кардона (Тавареш, 79).

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Стротман (Ронжье, 72), Сансон (Гей, 79), Бенедетто (Жермен, 80), Товен, Радоньич (Аке, 62).

Предупреждения: Камара, 8. Амави, 30. Радоньич, 45+1. Балерди, 61. Пьер-Габриэль, 84. Магнетти, 90.

Судья: Делерю.

30 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».