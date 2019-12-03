«Марсель» на выезде обыграл «Анже» и одержал пятую победу подряд

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» на выезде обыграл «Анже» — 2:0. Голы забивали Морган Сансон и Димитри Пайет. Команда Андре Виллаш-Боаша одержала пятую победу подряд. Команда занимает второе место, имея в активе 31 очко. У лидирующего «ПСЖ» 33 очка и две игры в запасе.

В параллельном матче «Брест» разгромил «Страсбур» — 5:0. В составе победителей хет-трик сделал Кристиан Батоккио.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Анже» — «Марсель» — 0:2 (0:2)

Голы: Сансон, 17 (0:1). Пайет, 41 — с пенальти (0:2).

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани (Павлович, 71), Капель (Перейра Лаж, 58), Тиуб, Фюльжини (Бобишон, 77), Сантамария, Алиуи.

«Марсель»: Манданда, Сакаи (Лопес, 46), Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Стротман, Сансон, Ронжье, Пайет (Радоньич, 79), Бенедетто (Альваро Гонсалес, 63).

Предупреждения: Стротман, 15. Тома, 39.

3 декабря. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Брест» — «Страсбур» — 5:0 (2:0)

Голы: Менди, 20 (1:0). Баттоккио, 45+1 (2:0). Баттоккио, 53 (3:0). Баттоккио, 75 (4:0). Н`Гома, 90+4 — с пенальти (5:0).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Дюверн, Фоссюрье, Лан, Баттоккио, Диалло, Шарбоннье (Отре, 68), Менди (Белькебла, 83), Кардона (Н`Гома, 79).

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль, Митрович, Симакан, Томассон (Зохи, 61), Сиссоко, Фофана, Беллегард (Льенар, 35), Да Кошта, Мотиба (Айорк, 76).

Предупреждения: Кардона, 35. Н`Гома, 82. Льенар, 90+2.

3 декабря. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

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