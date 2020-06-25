«Марсель» может продать Товена из-за финансовых проблем

«Марсель» может продать нападающего Флориана Товена, сообщает Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, клуб может продать 27-летнего француза из-за финансовых проблем. Сообщается, что футболист может покинуть команду за сумму около 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Товен принял участие всего в двух матчах «Марселя», суммарно проведя на поле 20 минут в связи с травмой. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.