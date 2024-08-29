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Сегодня, 08:13

«Марсель» может подписать Сарабию из «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торино» Антонио Сарабия может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего парагвайца претендует «Марсель».

В минувшем сезоне Сарабия провел 37 матчей, в которых забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Марсель
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Страсбур 2 1 1 0 4-2 4
7
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
13
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
14
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 - : -
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 - : -
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
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 - : -
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Гавр – Осер
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Реймс – Ренн
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Ланс

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Адо Онайву

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