«Марсель» может подписать Сарабию из «Торино»

Форвард «Торино» Антонио Сарабия может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего парагвайца претендует «Марсель».

В минувшем сезоне Сарабия провел 37 матчей, в которых забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.