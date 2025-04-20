Дубль Гринвуда принес «Марселю» крупную победу над «Монпелье»
«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 5:1.
Дубль у хозяев оформил Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 8-й минуте и забил с игры на 67-й. На 60-й минуте автогол записал на свой счет защитник «Монпелье» Вильфрид Ндолло Бийе. Еще по голу забили Джонатан Роу (74-я минута) и Адриен Рабьо (90-я).
У гостей отличился Лукас Минкарелли (83-я).
«Марсель» (55 очков) обошел «Монако» (54) и поднялся на второе место в лиге 1. «Монпелье» (15) остается последним в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
6
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|2 : 1
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|0 : 0
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|5 : 1
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|- : -
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
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