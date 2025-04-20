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Дубль Гринвуда принес «Марселю» крупную победу над «Монпелье»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 5:1.

Дубль у хозяев оформил Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 8-й минуте и забил с игры на 67-й. На 60-й минуте автогол записал на свой счет защитник «Монпелье» Вильфрид Ндолло Бийе. Еще по голу забили Джонатан Роу (74-я минута) и Адриен Рабьо (90-я).

У гостей отличился Лукас Минкарелли (83-я).

«Марсель» (55 очков) обошел «Монако» (54) и поднялся на второе место в лиге 1. «Монпелье» (15) остается последним в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 22:05. Velodrome (Марсель)
Марсель
5:1
Монпелье
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Монпелье
Мейсон Гринвуд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
6
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
 - : -
20.04 18:15
Ницца – Анже
 - : -
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 - : -
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
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Усман Дембеле

ПСЖ

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
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Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

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